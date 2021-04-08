Житель Белгорода избил знакомого жены из-за ревности

Подозреваемый пришел домой к сопернику и нанес ему множественные удары кулаками по голове и туловищу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отдел полиции №2 УМВД России по г. Белгороду поступило сообщение от сотрудников медучреждения о том, что к ним обратился за помощью 39-летний мужчина. Он пояснил, что получил травмы во время конфликта.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель.

По предварительным данным, конфликт произошел на почве ревности.

Подозреваемый узнал, что его подруга ходит к другому мужчине. Решив выяснить отношения, подозреваемый пришел домой к сопернику и нанес ему множественные удары кулаками по голове и туловищу.

Хозяин квартиры самостоятельно вызвал скорую. Согласно медицинскому заключению, его здоровью причинен вред средней тяжести.

Теперь белгородскому Отелло в соответствии с ч.1 ст. 112 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) грозит тюремное заключение на срок до трех лет.