Белгородцы смогут принять участие в космическом диктанте

Победители получат подписку на VK Combo на полгода, а также ценные призы и возможность посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос». Фото: Иван МАКЕЕВ

Проверить свои знания в рамках первого всероссийского космического диктанта можно будет как на офлайн площадках, так и в режиме онлайн.

Участникам необходимо будет ответить на вопросы об основоположниках космической отрасли, о главных конструкторах, о людях, событиях, фактах, об истории космонавтики.

Оригинальные вопросы зачитают космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос, руководители Роскосмоса, известные деятели космической отрасли.

Центральной площадкой диктанта станет Центр «Космонавтика и авиация», расположенный в павильоне «Космос» на ВДНХ. Предположительно будут задействованы такие знаковые объекты как Звездный городок, Центр управления полетами, космодромы, планетарии, кванториумы и специализированные школы.

Трансляция будет вестись в группе Космос ВКонтакте, на сайте Центра «Космонавтика и авиация» и на сайте ВДНХ, поэтому любой желающий сможет испытать себя и проверить свои знания по космической тематике.

Победители получат подписку на VK Combo на полгода, а также ценные призы и возможность посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».

С подробной инструкцией можно ознакомиться здесь.