Белгородские оперативники раскрыли дело, в результате которого погибла женщина

Вечером 5 апреля в ходе конфликта во дворе жилого дома мужчина причинил ей телесные повреждения, которые привели к смерти. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 5 апреля в дежурную часть УМВД России по г. Белгороду позвонила местная жительница, которая сообщила, что на скамейке возле одного из подъездов лежит женщина без признаков жизни.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и медики, которые зафиксировали смерть 32-летней горожанки.

Параллельно в полицию обратился отец женщины, обеспокоенный тем, что его дочь после ссоры с бывшим сожителем перестала выходить на связь.

Медики подтвердили подозрения правоохранителей о том, что смерть белгородки носит криминальный характер. По итогам проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого и 6 апреля задержали его на съемной квартире.

Злоумышленником оказался 34-летний уроженец ближнего зарубежья, с которым женщина проживала некоторое время.

По предварительным данным, вечером 5 апреля в ходе конфликта во дворе жилого дома мужчина причинил ей телесные повреждения, которые привели к смерти.

Теперь задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.