7 апреля в Белгородской области будет дождливо

Днем временами дожди, местами сильные. Фото: Иван МАКЕЕВ

По прогнозу белгородских синоптиков, 7 апреля в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью небольшой дождь. Днем временами дожди, местами сильные.

Ветер южный от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от ноля до пяти градусов тепла, днем – от семи до 12-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью обещают от одного до трех градусов выше ноля, днем – от семи до девяти градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует водителям соблюдать меры личной безопасности и помнить, что во время выпадения осадков в виде дождя снижается видимость, дорога становится скользкой, а управлять автомобилем становится сложнее.

Водителям необходимо учитывать, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому торможение необходимо начинать заранее.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.