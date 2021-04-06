В Белгородской области похитили с фермы сено

По предварительным данным, мужчина ночью подъехал на своем тракторе к ферме. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ОМВД России по Ровеньскому району сообщили о пропаже сена с территории фермы, расположенной в одном из сел.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 55-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчина ночью подъехал на своем тракторе к ферме. Убедившись в том, что охранники за ним не наблюдают, вывез на прицепе шесть тюков сена. Похищенное он выгрузил у себя дома. Причинный ущерб составил девять тысяч рублей.

В соответствии с п. «б» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище) подозреваемому грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.