Белгородскую микрофинансовую компанию оштрафовали за чрезмерную назойливость

Суд признал вину микрофинансовой компании и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

В УФССП России по Белгородской области поступило заявление от жительницы региона о неправомерных действиях со стороны организации-кредитора.

По информации пресс-службы УФССП России по Белгородской области, между одной из микрофинансовых компаний (МК) и жительницей Белгородской области был заключен договор потребительского займа, по которому образовалась задолженность.

Сотрудники МК ежедневно звонили гражданке с требованиями заплатить просроченную задолженность. В итоге они превысили лимит допустимых телефонных переговоров (два в неделю), чем нарушили требования законодательства по возврату просроченной задолженности.

Собрав необходимые доказательства совершенного правонарушения, судебные приставы направили их в суд.

В соответствии с ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ суд признал вину МК и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.