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Коронавирус Covid-196 апреля 2021 12:21

Еще 87 жителей Белгородской области заболели COVID-19

Тем временем за минувшие сутки в регионе от коронавируса вылечились 29 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 30643 человека.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 30643 человека.

Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1938 года рождения, житель Губкинского городского округа 1967 года рождения, а также житель Курской области 1959 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 87 пациентов заболели, а выздоровели - 29.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 34791 человек, выздоровели – 30643, умерли – 576.