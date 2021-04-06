Еще 87 жителей Белгородской области заболели COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 30643 человека. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1938 года рождения, житель Губкинского городского округа 1967 года рождения, а также житель Курской области 1959 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 87 пациентов заболели, а выздоровели - 29.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 34791 человек, выздоровели – 30643, умерли – 576.