На Белгородчине машиниста тепловоза отправили в колонию-поселение

В районе остановочной платформы «748 километр» машинист наехал на 15-летнего подростка, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили «КП» в пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуре, машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Старый Оскол признан виновным в совершении преступления в соответствии с ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности, обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности, смерть человека).

Такое решение вынес Валуйский районный суд Белгородской области.

В суде установлено, что в июне 2020 года на участке от Валуек до Нового Оскола машинист нарушил положения должностной инструкции и ведомственных нормативно-правовых актов и в районе остановочной платформы «748 километр» наехал на 15-летнего подростка, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Также суд также частично удовлетворил исковые требования родителей ребенка к ОАО «РЖД» о компенсации имущественного ущерба и морального вреда. Приговор суда в законную силу не вступил.