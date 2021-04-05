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Общество5 апреля 2021 9:09

В Белгороде начали ремонтировать тротуары

Также сотрудники Белгорблагоустройства и подрядных организаций приводят в порядок пешеходные зоны и дорожки
Алексей СЕРГУНИН
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К 1 мая по городу планируется уложить 7 400 квадратных метров плитки.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Самый крупный объект на первые дни работ - парк Победы. Здесь необходимо уложить 800 квадратных метров новой плитки взамен пришедшей в негодность.

Объем работ определяется по результатам планового осмотра и на основе поступивших обращений от специалистов управ и горожан.

По словам главного инженера Белгорблагоустройства Андрея Смирнова, к 1 мая по городу планируется уложить 7 400 квадратных метров плитки.

Большой объем работы запланирован на май на улицах Щорса, Королева, Губкина, проспекте Ватутина.