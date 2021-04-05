В Белгороде начали ремонтировать тротуары

К 1 мая по городу планируется уложить 7 400 квадратных метров плитки. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Самый крупный объект на первые дни работ - парк Победы. Здесь необходимо уложить 800 квадратных метров новой плитки взамен пришедшей в негодность.

Объем работ определяется по результатам планового осмотра и на основе поступивших обращений от специалистов управ и горожан.

По словам главного инженера Белгорблагоустройства Андрея Смирнова, к 1 мая по городу планируется уложить 7 400 квадратных метров плитки.

Большой объем работы запланирован на май на улицах Щорса, Королева, Губкина, проспекте Ватутина.