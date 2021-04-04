Белгородские волейболисты в трех партиях проиграли динамовцам из Ленинградской области

Сегодня, 4 апреля, подопечные Александра Косарева и Алексея Казакова сыграют с местным «Нефтяником». Фото из группы ВК "Белогорье" в VK.

Накануне в Оренбурге состоялись вторые матчи первого тура мужской суперлиги по волейболу за 11-14-е места.

ВК «Белогорье» без какого-либо сопротивления уступил «Динамо-ЛО» из Ленинградской области - 0:3 (16:25, 15:25, 15:25).

Самым результативным в составе наших земляков стал Павел Тетюхин, набравший десять очков.

После двух игровых дней 11-е промежуточное место занимает «Динамо-ЛО» с 25-ю очками. Далее следует «Газпром-Югра» (25), «Белогорье» (19) и «Нефтяник» (17).

Сегодня, 4 апреля, подопечные Александра Косарева и Алексея Казакова сыграют с местным «Нефтяником».