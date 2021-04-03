Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 569 человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.
Это жительница Старооскольского городского округа 1950 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Грайворонского городского округа 1949 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ.
За это же время 85 пациентов заболели, а выздоровели - 97.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34537 человек, выздоровели – 30531, умерли – 569.