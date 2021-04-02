На выходных в Белгородской области ожидается снег и дождь

Днем 4 марта ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 3 апреля, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

Ветер северный от шести до 11-ти метров в секунду. Температура воздуха ночью - от ноля до пяти градусов тепла, днем – от шести до 11-ти градусов тепла.

В Белгороде ночью – от одного до трех градусов выше ноля, днем – от плюс семи до девяти.

В воскресенье, 4 апреля ожидается переменная облачность.

Ночью без существенных осадков. Днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

Ветер западный от четырех до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем – от семи до 12-ти выше ноля.

В Белгороде ночью – около ноля, днем - от восьми до десяти градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает граждан не жечь траву и мусор вблизи жилых помещений, хозяйственных построек и промышленных объектов.

Перед выходом на улицу учитывайте температурный режим - одевайтесь по погоде и помните, что если в прогнозе погоды передают о северном направлении ветра, то по ощущениям температура воздуха может казаться на несколько градусов ниже.

Автомобилистам спасатели советуют быть предельно внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим. В связи с прогнозируемыми осадками водителям перед началом движения следует проверять состояние стеклоочистителей и световых приборов.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112», единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.