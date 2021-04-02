Белгородские волейболисты начали второй этап суперлиги с победы в Оренбурге

Итоговый счет – 3:2 (15:25, 25:21, 17:25, 25:21, 18:16) в пользу «Белогорья». Фото belogorievolley.ru.

Сегодня в Оренбурге стартовал первый тур мужской суперлиги по волейболу за 11-14-е места.

Финишировавший на 14-м месте в регулярном сезоне «Белогорье» переиграл занявший 11-ю строчку «Газпром-Югра».

Подопечные Александра Косарева и Алексея Казакова дважды по ходу встречи уступали в счете, но в результате добились волевой победы.

Итоговый счет – 3:2 (15:25, 25:21, 17:25, 25:21, 18:16) в пользу «Белогорья».

Завтра, 3 апреля, белгородские волейболисты сыграют с «Динамо-ЛО» из Ленинградской области.

А завершат первый тур наши земляки матчем против местного «Нефтяника» 4 апреля.