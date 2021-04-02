Житель Белгорода продавал фальсифицированные медицинские изделия

Житель Ленинградской области в одной из социальных сетей находил покупателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области предъявил обвинение 38-летнему белгородцу в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных медицинских изделий, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, летом 2019 года обвиняемый договорился с жителем Ленинградской области о незаконном сбыте на территории России фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере, не прошедших обязательную государственную регистрацию.

Житель Ленинградской области в одной из социальных сетей находил покупателей. После поступления препаратов на территорию РФ, обвиняемый по электронной почте списывался с ними и договаривался о продаже препаратов.

В феврале 2021 года на улице Корочанской в Белгороде обвиняемый продал жительнице областного центра стоматологический реставрационный материал на сумму около 400 тысяч рублей, что является крупным размером.

После передачи препарата он был задержан сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области.

В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом. В ходе допроса он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Второй фигурант дела объявлен в Федеральный розыск.