В Белгородской области начался прием заявлений от родителей будущих первоклассников

Родители будущих первоклашек, не проживающих на территории, закрепленной за школой, смогут подать документы с 6 июля по 5 сентября. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Прием заявлений пройдет в два этапа.

Первый - до 30 июня для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной за школой территории.

Родители будущих первоклашек, не проживающих на этой территории, смогут подать документы с 6 июля по 5 сентября.

Заявление можно принести в школу лично, отправить заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте, с помощью сервисов региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

С перечнем документов, необходимых для зачисления в 1-й класс, можно ознакомиться на сайте образовательной организации, портале Госуслуг, в приказе Минпросвещения №458.