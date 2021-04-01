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Коронавирус Covid-191 апреля 2021 13:00

Еще три жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Тем временем за минувшие сутки от коронавируса в регионе вылечились 189 человек
Алексей СЕРГУНИН
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За минувшие сутки на Белгородчине 84 пациента заболели, а 189 – выздоровели.

Фото: Андрей АБРАМОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1956 и 1959 годов рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Белгорода 1954 года рождения, проходивший лечение на базе Детской областной клинической больницы.

За это же время 84 пациента заболели, а 189 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34366 человек, выздоровели – 30348, умерли – 565.