В Белгородской области таксисты более 100 нарушили ПДД

Суммарно сотрудники ГИБДД составили 104 протокола. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Госавтоинспекции Белгородской области совместно с представителями управления дорог и транспорта региона с 25 января по 26 марта провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушений ПДД со стороны легковых такси.

Суммарно сотрудники ГИБДД составили 104 протокола.

36 из них - за управление транспортным средством без путевого листа,

девять - за установку на транспортном средстве без соответствующего разрешения опознавательного фонаря легкового такси,

семь – за управление транспортным средством с незаконно установленным фонарем легкового такси;

семь – за управление транспортным средством, не прошедшим технический осмотр и другие нарушения.

Также составлено 34 протокола за осуществление перевозок пассажиров на такси с нарушением требований о проведении предрейсовых медицинских осмотров и предрейсового контроля технического состояния автомобиля.