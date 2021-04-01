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Общество1 апреля 2021 14:09

За сутки в Белгородской области поймали 13 нетрезвых водителей

Всего 31 марта было зафиксировано 559 нарушений ПДД
Алексей СЕРГУНИН
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Было выявлено 15 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 559 нарушений правил дорожного движения.

От управления автомобилем отстранены 13 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителей, а также один ранее лишенный права управления.

Зафиксировано 148 эпизодов нарушений со стороны пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.

Было выявлено 15 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.