Площадь лесов на Белгородчине увеличат на 75 процентов

На сегодняшний день Белгородская область занимает второе место в российском рейтинге экологической устойчивости. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На сегодняшний день Белгородская область занимает второе место в российском рейтинге экологической устойчивости.

Почти девять процентов площади региона занимают леса - это средний показатель для малолесных субъектов Черноземья. В планах - повысить лесистость до 15 процентов.

«В городах агрессивная среда, и срок жизни деревьев снижается в разы, - анализирует ситуацию временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Гладков. - Даже визуально заметно, что в Белгороде, например, очень много больных деревьев, и они гибнут. Вопрос стоит очень остро».

Глава региона подчеркнул, что к вопросам озеленения и экологии необходимо привлекать молодое поколение.

«Сейчас у молодежи есть запрос на охрану природы и создание окружающей среды, и наша задача, чтобы юные экологи приходили к нам и имели возможность реализовать свои инициативы и формировать экологическую ответственность», - подытожил Вячеслав Гладков.

В рамках международной патриотической акции «Сад памяти» в регионе будет высажено более пяти миллионов зеленых насаждений. Первая высадка в этом году намечена на 3 апреля в Краснояружском районе.

Напомним, что в регионе объявлен месячник добровольного служения Белгородской области, в рамках которого на каждой территории проведут экологические акции и массовые субботники, а 24 апреля объявлено днем общеобластной «большой уборки».

А уже 5 июня состоится областной субботник, посвященный Дню эколога.