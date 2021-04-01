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Коронавирус Covid-191 апреля 2021 10:05

В Белгороде открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса

Прививку может получить житель любого региона
Алексей СЕРГУНИН
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Прием пациентов ведут сотрудники городской поликлиники Белгорода. Прививку может получить житель любого региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородский пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открыли накануне в торгово-развлекательном комплексе «Мега Гринн». Расположен он на 4 этаже в зоне фуд-корта и соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Его площадь – 65 квадратных метров. Здесь есть зона ожидания, кабинет предварительного осмотра, прививочное отделение и комната для персонала. Привиться можно ежедневно – как в рабочий, так и в выходной день.

«Такие пункты востребованы и удобны для прохождения гражданами вакцинации от коронавирусной инфекции, - делится мыслями начальник департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. - Опыт работы первого пункта в Старом Осколе подтверждает это. График работы этого пункта будет корректироваться с учетом его посещаемости белгородцами».

Чтобы провакцинироваться в этом пункте, не нужна предварительная запись – достаточно иметь при себе паспорт гражданина РФ, медицинский полис и СНИЛС. Здесь можно получить как оба компонента вакцины, так и один из них.

«Администрация Белгорода работает в тесном контакте с департаментом здравоохранения области, - поясняет заместитель главы городской администрации по социальной политике и образованию Андрей Мухартов. - У нас единая задача – создать условия для того, чтобы как можно больше наших граждан прошли вакцинацию. И хотя пункт создавался, в первую очередь, для жителей Белгорода, мы ждем здесь всех желающих получить защиту от коронавируса. По результатам работы этого пункта будет приниматься решение о создании других пунктов на территории областного центра».

Прием пациентов ведут сотрудники городской поликлиники Белгорода. Прививку может получить житель любого региона. За первые три часа работы в пункт обратились пять человек.