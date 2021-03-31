В Белгородской области резко потеплеет

В Белгороде ночью – от двух до четырех градусов тепла, днем – 11 – 13 выше ноля. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 1 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от одного до шести градусов тепла, днем – от 11-ти до 16-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от двух до четырех градусов тепла, днем – 11 – 13 выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает граждан не жечь траву и мусор вблизи жилых помещений, хозяйственных построек и промышленных объектов.

Если вы заметили возгорание сухой травяной растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его, закидав песком, землей или залив водой.

Автомобилистам специалисты советуют соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Помните что любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы, поэтому воздержитесь от курения во время движения.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112», единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.