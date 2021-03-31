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Общество31 марта 2021 17:12

С 1 апреля иностранцам станет сложнее перебраться через границу с Россией

Для этого нужно попасть в список Единого портала государственных и муниципальных услуг
Алексей СЕРГУНИН
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Раньше для въезда в нашу страну было достаточно медицинской справки, чью подлинность не всегда было возможно проверить.

Фото: Николай ХИЖНЯК

В распоряжение Правительства РФ внесли изменения, согласно которым теперь проехать через границу в Россию на лечение можно будет только иностранным гражданам, заранее внесенным в список на сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Как пояснили «КП» в пресс-службе Пограничного Управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, новые правила въезда иностранцев на территорию России будут действовать с ноля часов 1 апреля.

Раньше для въезда в нашу страну было достаточно медицинской справки, чью подлинность не всегда было возможно проверить.

Сейчас же в 12-й абзац второго пункта распоряжения Правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635-р добавлены изменения, согласно которым иностранный гражданин должен быть внесен в список ЕПГУ.