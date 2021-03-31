Белгородский боксер стал призером всероссийских соревнований

Тренируется Никита Носов на базе МАУ ФОК «Таволга» села Новая Таволжанка под руководством Михаила и Дмитрия Анненко. Фото ЦСП Белгородской области.

В подмосковной Балашихе состоялись всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР Виктора Агеева.

В соревнованиях участвовали 128 боксеров из более чем 20 регионов России.

В весовой категории до 91 кг бронзовым призером стал воспитанник ГБУ «СШОР № 1 Белгородской области» Никита Носов.

Тренируется спортсмен на базе МАУ ФОК «Таволга» села Новая Таволжанка под руководством Михаила и Дмитрия Анненко.