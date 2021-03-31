Жительница Белгородской области укусила полицейского за бедро

На вопросы полицейского подозреваемая отвечала дерзко и пыталась скрыться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел по городу Старый Оскол СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы.

Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, вечером 24 марта 2021 года около дома в микрорайоне Молодогвардеец Старого Оскола подросток подбежал к находившемуся рядом участковому уполномоченному полиции и сказал, что в доме прячется девушка, которая похитила его мобильный телефон.

Увидев девушку, сотрудник полиции приблизился с ней.

На вопросы полицейского подозреваемая отвечала дерзко и пыталась скрыться. Участковый уполномоченный помешал ей, в ответ подозреваемая ударила офицера и укусила за бедро.

Следователи проводят комплекс следственных действий и экспертиз, направленных на оперативное и всестороннее расследование уголовного дела и направления его в суд.