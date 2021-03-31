Еще 133 жителя Белгородской области вылечились от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 562 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Белгорода 1962 года рождения, проходивший лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода, житель Вейделевского района 1954 года рождения, проходивший лечение в Детской областной клинической больнице, а также жительница Чернянского района 1959 года рождения, проходившая лечение на базе Областной инфекционной клинической больницы.

За это же время 87 пациентов заболели, а 133 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 34282 человека, выздоровели – 30159, умерли – 562.