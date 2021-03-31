Уборка Белгорода завершится до конца апреля

Корректировки в график работы коммунальщиков вносит погода. Еще неделю назад на улице лежал снег. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Объем большой, но мы работы не боимся, - рассказывает заместитель директора МБУ «Управление Благоустройство» Сергей Шиянов. - Стараемся делать все качественно и быстро, не создавая неудобства людям. Что-то делаем ночью, что-то днем».

Силы и средства распределены равномерно на разных участках города.

Коммунальщики убирают мусор и песок с тротуаров, газонов, моют бордюры, остановки общественного транспорта, светофоры, обрезают деревья.

Параллельно проводится ямочный ремонт дорог. В день удается комплексно очистить от трех до четырех километров улично-дорожной сети. В работе также объездные дороги, общественные пространства и межквартальные проезды.

Помогает рабочим вакуумная подметально-уборочная машина. Щетками выметается пыль и грязь с тротуаров.

Корректировки в график работы коммунальщиков вносит погода. Еще неделю назад на улице лежал снег.

«В этом году высыпали в два раза больше противогололедных материалов, - поясняет Сергей Шиянов. - Это связано с зимними перепадами температуры. А, значит, и убирать придется больше».

Дополнительные сложности создают припаркованные вдоль дорог машины. Поэтому часть работ приходится выполнять ночью.

«Ночью пылесосим парковки в центре города, так как днем они забиты машинами. На Харгоре обратная ситуация. Днем они пустуют, ночью заняты», - подытожил заместитель директора МБУ «Управление Белгорблагоустройство».

До майских праздников остался месяц, все идет по графику. Вместе с коммунальщиками работают и озеленители, чтобы Белгород стал не только чистым, но и цветущим.