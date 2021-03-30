Злостному нарушителю из Белгородской области выписали еще два штрафа

В момент аварии в машине находилось трое пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Вчера вечером 26-летний водитель автомобиля «Киа Рио» дважды нарушил правила дорожного движения, после чего перевернулся.

По предварительным данным, двигаясь по проспекту Алексея Угарова города Старый Оскол, он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и в районе дома 14 «а» микрорайона Олимпийский наехал на бордюрный камень и светофорный объект.

В момент аварии в машине находилось трое пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

Автомобилист уже не в первый раз попал в поле зрения сотрудников ГИБДД. В прошлом году его 14 раз штрафовали за нарушения скоростного режима, и один раз уже в этом году.

По итогам вчерашнего ДТП инспекторы ДПС составили два административных материала по ч. 1 ст. 12.12 и ст. 12.33 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора и повреждение дорожных сооружений).

Теперь злостному нарушителю грозят штрафы в размере одной тысячи рублей и от пяти до десяти тысяч рублей соответственно.