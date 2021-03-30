В Белгородской области произошло ДТП со смертельным исходом

55-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» от полученных ранений скончался на месте происшествия. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, ДТП произошло на 18-м километре автодороги «Погромец – Тростенец – Белгород – Новый Оскол – Советское – Васильдол».

38-летний водитель, управляя автомобилем «Фиат Дукато», совершил наезд на стоящий на проезжей части автомобиль «ВАЗ 2113», который в результате происшествия опрокинулся.

В результате 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы, с которыми был доставлен в больницу, а его 55-летний пассажир от полученных ранений скончался на месте происшествия.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.