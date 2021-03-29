Военно-патриотические клубы Белгородской области завершили трехдневный полевой выход

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Полевой выход военно-патриотических клубов состоялся в селе Киселёво Белгородского района. В нем приняли участие: «Север» им. Героя России Вячеслава Воробьёва, «Патриот» им. Геннадия Мишенина, «Кремлёвец», «Ратник» «Стрелец», «Виктория» и «Крылья Белогорья».

Курсанты в полевых условиях укрепили свои знания по топографической, физической и медицинской подготовке. Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области провели для ребят эстафету, в которой курсанты смогли продемонстрировать навыки, приобретенные во время полевого выхода. Во время состязания они собирали и разбирали автомат, метали учебную гранату, оказывали первую медицинскую помощь.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Также в завершающий день полевой курсантский лагерь посетил руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», ветеран белгородского ОМОН, Герой России Вячеслав Воробьев. Награды победителям и участникам вручил заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Дмитрий Мединцев, он отметил высокую физическую подготовку у ребят и сильную волю к победе, а также пожелал не останавливаться на достигнутом.