В Белгородской области становится все теплее и теплее

В Белгороде ночью - от ноля до двух градусов мороза, днем – от семи до девяти тепла. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, завтра, 30 марта ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер восточный – от четырех до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью - от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем – от семи до 12-ти тепла.

В Белгороде ночью - от ноля до двух градусов мороза, днем – от семи до девяти тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать требования пожарной безопасности: не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенные сигареты и спички в траву.

Правила пожарной безопасности сотрудники спасательного ведомства рекомендуют соблюдать и в быту. Не оставляйте без присмотра электрооборудование. Выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

При возникнивении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112», телефон доверия Главного управления – 8(4722) 39-99-99.