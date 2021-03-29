Жителя Белгорода могут посадить в тюрьму за угрозу убийства

Подозреваемому грозит срок до двух лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

43-летняя женщина сообщила в дежурную часть УМВД России по Белгороду, что 42-летний сожитель угрожал ей убийством.

По предварительным данным, у пары произошел словесный конфликт из-за ревности. В ходе ссоры мужчина сначала душил женщину, а потом взял кухонный нож и приставил к ее горлу, угрожая физической расправой.

Потерпевшая выбежала на площадку, где встретила соседа, которому рассказала о случившемся и попросила вызвать сотрудников полиции.

Теперь в соответствии ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством) подозреваемому грозит срок до двух лет лишения свободы.