Белгородские хоккеисты проиграли в Рязани

Сегодня в Рязани команды проводят второй матч в рамках серии. Фото mhkbel.beluo31.ru.

Первый матч 1/4 финала первенства НМХЛ по хоккею между «Рязань-ВДВ» и ХК «Белгород» завершился минимальной победой рязанской команды – 4:3.

Точными бросками в составе белгородского клуба отметились Андрей Замураев (31-я, при 0:3), Яков Наумов (43-я, при 1:3) и Алексей Смирнов (58-я, при 2:4).

Сегодня в Рязани команды проводят второй матч в рамках серии.

Следующие встречи состоятся 31 марта и 1 апреля в Белгороде, 4 апреля – в Рязани.

Впрочем, четвертая и/или пятая встречи могут не понадобиться, если одна из команд одержит три победы.

В первом раунде плей-офф белгородцы в пяти матчах одолели череповецкий «Металлург» (2:4, 2:1 (от), 1:2, 3:1, 7:5), а рязанские хоккеисты в пяти играх оказались сильнее ХК «Брянск» (2:3, 7:2, 5:4 (б), 5:6 (б), 8:4).

Отметим, что в регулярном сезоне ХК «Белгород» занял восьмое место, а «Рязань-ВДВ» - второе.