27 марта в Белгородской области: дождь со снегом и плюс 11

В связи с прогнозируемыми осадками в ночное время суток водителям перед началом движения следует проверять состояние стеклоочистителей и световых приборов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 27 марта ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью в отдельных районах туман.

Ветер северный - ночью от трех до восьми метров в секунду, днем – от пяти до 11-ти.

Температура воздуха ночью – от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем – от шести до 11 градусов выше ноля.

В Белгороде ночью - от одного градуса мороза до одного градуса тепла, днем – от семи до девяти тепла.

С повышением температуры воздуха в регионе возрастает вероятность возникновения ландшафтных пожаров, так как жители частного сектора начинают наводить порядок возле своих домов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает граждан не жечь траву и мусор вблизи жилых помещений, хозяйственных построек и промышленных объектов.

Автомобилистам спасатели советуют быть предельно внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим.

В связи с прогнозируемыми осадками в ночное время суток водителям перед началом движения следует проверять состояние стеклоочистителей и световых приборов.

На дороге с осторожностью управляйте транспортным средством в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом. Будьте внимательными в местах пешеходных переходов, снижайте скорость вблизи расположения детских учреждений.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112», телефон доверия Главного управления – 8(4722) 39-99-99.