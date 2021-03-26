Жительнице Белгородчины грозит тюремный срок за повторную езду в нетрезвом виде

Автомобиль «Ниссан» наехал на барьерное ограждение. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Поздним вечером 13 марта на 680-м километре федеральной автодороги «Крым» сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Белгородской области заметили наехавший на барьерное ограждение автомобиль «Ниссан».

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. При этом у находившейся за рулем 40-летней женщины имелись признаки алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование подтвердило подозрения правоохранителей. Показание алкотестера составило 1.809 мг/л.

По словам автомобилистки, ей требовалось срочно добраться в аптеку. Но, изучив базу данных, полицейские выяснили, что женщина уже не первый раз совершает подобное правонарушение.

По предварительным данным, впервые она осталась без прав в 2016-м году. В прошлом году полицейские вновь остановили ее за рулем в состоянии опьянения. На этот раз за повторное нарушение ПДД в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. В конце февраля 2021 года ее оштрафовали на 50 тысяч рублей и лишили прав на три года.

По решению суда помещенный на специализированную стоянку автомобиль был возвращен владелице. Спустя несколько дней после этого женщина вновь села за руль в нетрезвом виде и стала участницей ДТП.

Теперь женщине в соответствии со ст.264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного настоящей статьей) грозит лишение свободы на срок до двух лет.