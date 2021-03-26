Энергетики призывают белгородцев отказаться от размещения огородов в охранной зоне ЛЭП

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» предупреждает жителей Белгорода о начале плановых капитальных ремонтов высоковольтных линий электропередачи 110 кВ, проходящих по улицам Сторожевая и Константина Заслонова. Работы будут продолжаться с апреля по ноябрь 2021 года.

Территория вдоль воздушных ЛЭП, равная 20 метрам в обе стороны от крайнего провода ВЛ 110 кВ, в рамках действующего законодательства имеет обременение в виде охранных зон линии электропередачи, в пределах которых запрещены любые действия, связанные со строительством, реконструкцией зданий и сооружений, посадкой деревьев, разработкой грунта. Это затрудняет эксплуатацию и ремонт энергооборудования и несет угрозу жизни и здоровью людей.

В период проведения капитальных ремонтов в пределах охранных зон линий электропередачи 110 кВ, проходящих по ул. Сторожевая и Константина Заслонова, будет работать спецтехника Белгородэнерго.

В связи с этим Белгородэнерго призывает жителей отказаться от размещения огородов под линиями электропередачи.