Еще четыре жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 29706 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Белгорода 1949 года рождения и жительница Белгорода 1951 года рождения, проходившие лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода, а также жительница Яковлевского городского округа 1942 года рождения, проходившая лечение в Детской областной клинической больнице и житель Старооскольского городского округа 1960 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 87 пациентов заболели, а 138 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33847 человек, выздоровели – 29706, умерли – 549.