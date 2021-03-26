Глава Белгородской области: про субботники, мусор и нашлепки на дороге

Глава Белгородской области настроен решительно бороться с безалаберностью чиновников. Фото со страницы Вячеслава Гладкова в VK.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков устроил разнос чиновникам, опубликовав очередной пост на странице в одной из соцсетей.

«Обращаюсь ко всем главам. Весна — время проводить субботники и акции добровольного служения Белгородской области. В понедельник рассмотрим план их проведения.

Хочу отдельно обратить внимание. Вчера, сопровождая делегацию из Калуги, проезжали по трассе в направлении к Корочанскому району. Все завалено мусором: разделительная полоса, слева, справа. Поля завалены бумагой и пластиком. Мне реально было стыдно перед гостями. Также был неприятно удивлен тем, как у нас убирают подлесок и упавшие ветки. У меня нет объяснения тому, что видел. Так делать нельзя!

По ямочному ремонту. Признаюсь, не ожидал такого количества брака. Нужно соблюдать технологию! То, что я вижу сейчас, иначе как нашлепками не назовешь. Такое отношение к делу недопустимо! Поручил своему заместителю Евгению Сергеевичу Глаголеву строго контролировать качество и отчитаться.

Также поручил контрольному управлению в выходные снять примеры некачественного выполнения ямочного ремонта, и посмотрим, как выполнена уборка вышеуказанной дороги и прилегающей к ней территории».