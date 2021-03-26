В Белгороде отремонтируют дороги рядом с социально значимыми объектами

По ул. Конева и бульвару Юности на участке от ул. Щорса до ул. Буденного, где располагается Храм Почаевской иконы Божией Матери, введут одностороннее движение. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 12,5 км дорог (14 участков улично-дорожной сети). Общий объем финансирования составит более 204 миллионов рублей.

В список включены наиболее аварийные участки, а также дороги, расположенные рядом с социально значимыми объектами.

Например, вдоль ул. Буденного от ул. Есенина до ул. Губкина находятся школа-интернат № 23 и педагогический колледж. Этот участок отличается большой интенсивностью движения личного и общественного транспорта.

По ул. Конева и бульвару Юности на участке от ул. Щорса до ул. Буденного, где располагается Храм Почаевской иконы Божией Матери, введут одностороннее движение.

Обновят дорожное полотно и в районе лицея № 32, а именно от ул. Попова до проспекта Б. Хмельницкого по ул. Мичурина.

В районе Соборной площади на перекрестке ул. Попова – Гражданский проспект, уже устанавливают светофор. Сейчас здесь расположены два нерегулируемых пешеходных перехода. Участок отличается большой интенсивностью движения.

Ремонт объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершится к 1 июня.

Полный список объектов:

ул. Буденного от ул. Есенина до ул. Губкина;

ул. Конева от ул. Щорса до ул. Буденного;

бул. Юности от ул. Щорса до ул. Буденного;

перекресток ул. Попова — пр. Гражданский;

проезд Автомобилистов от ул. Щорса до Закомарного пер.;

ул. 5 Августа от ул. Щорса до пр. Ватутина;

ул. Макаренко от ул. Почтовая до границы города;

ул. Засечная от ул. Сторожевая до ул. Новоселов;

ул. Мичурина от ул. Попова до пр. Б. Хмельницкого;

ул. К. Заслонова от ул. Сторожевая до границы города;

автомобильная дорога от пр. Ватутина до ул. Сургутская;

пр. Ватутина от ул. 5 Августа до ул. Королева;

ул. Победы от ул. Н. Чумичова до ул. Попова;

ул. Генерала Апанасенко от ул. Щорса до ул. Лермонтова.