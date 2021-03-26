В Белгородской области повысили выплату на приемного ребенка до 6907 рублей в месяц

Поэтому выплата на первого ребенка, взятого в семью, повышается с 6661 рубля в месяц до 6907 рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне на шестом заседании областной Думы депутаты приняли изменения в статью 2 регионального закона «О приемной семье».

Начальник департамента социальной защиты и труда области Елена Батанова сообщила, что с 1 января увеличилось вознаграждение приемным родителям. Индексация составляет 3,7 процента.

Поэтому выплата на первого ребенка, взятого в семью, повышается с 6661 рубля в месяц до 6907 рублей. На каждого последующего ребенка доплата на 20 процентов больше.

«В бюджете региона заложено 65 миллионов 799 тысяч рублей на вознаграждение с индексацией и обеспечение льготами по коммунальным услугам приемных родителей в 2021 году», – отметила Елена Батанова.

В этом году в Белгородской области вознаграждение получают 383 приемные семьи. Напомним, что выплаты за взятых на воспитание от одного до четырех детей назначаются одному приемному родителю, а от пяти и более детей – обоим приемным родителям.