На Белгородчине весна вступает в свои права

Температура воздуха ночью – от ноля до пяти градусов мороза, днем – от шести до 11-ти градусов тепла. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Завтра, 26 марта на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от ноля до пяти градусов мороза, днем – от шести до 11-ти градусов тепла.

В Белгороде ночью – от одного до трех мороза, днем – от семи до девяти тепла

С повышением температуры воздуха в регионе растет и вероятность возникновения ландшафтных пожаров, так как население частных секторов начинает наводить порядок возле своих домов.

Поэтому Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает граждан не жечь траву и мусор вблизи жилых помещений, хозяйственных построек и промышленных объектов.

Любителям рыбной ловли инспекторы ГИМС напоминают, что выходить на лед в данное время крайне опасно!

Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае происшествия, звоните по телефону Службы спасения «112» или «101». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722)39-99-99.