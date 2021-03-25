Трое жителей Белгородчины похитили могильную оградку

Злоумышленники сами демонтировали могильную оградку, похитили ее и скрылись. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кощунственный поступок совершили трое жителей села Безымено.

После того как один из местных жителей сообщил к участковому, что с кладбища похитили могильную оградку, сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых.

Ими оказались 33-летний и 55-летний мужчины, а также 59-летняя женщина.

По предварительным данным, у них не хватало денег на спиртное, поэтому они решили пойти на кладбище в поисках металла. Злоумышленники сами демонтировали могильную оградку, похитили ее и скрылись.

Сумма ущерба, причиненного потерпевшей 55-летней женщине, составила около шести тысяч рублей. По словам подозреваемых, оградку они сдали в скупку металла. В настоящее время похищенное изъято.

Как сообщил начальник следственного отделения ОМВД России по Грайворонскому городскому округу Андрей Маковеев, подозреваемым в соответствии с п. «а» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) грозит до пяти лет лишения свободы.