Белгородские приставы арестовали 118 автомобилей

Сумма, которую удалось взыскать с должников за два дня проведенного мероприятия, в том числе при помощи POS-терминала, составила более 834 тысяч рублей. Фото: Алексей ФОКИН

За два дня проведения ОПМ «Должник» белгородские судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверили на дорогах области 1242 автомобиля.

За долги арестовали 118 автотранспортных средств предварительной стоимостью свыше 26 миллионов рублей.

Причем, многие из должников молниеносно рассчитались с государством.

Например, житель Грайворонского района после ареста «ВАЗ 2110» оплатил задолженность по алиментам в размере 228-ми тысяч рублей.

Или же после того, как шебекинские судебные приставы наложили арест на автомобиль «Nissan Maxima», владелец тут же через POS-терминал оплатил долг в 140 тысяч, а также исполнительский сбор в размере 10 тысяч.

Сумма, которую удалось взыскать с должников за два дня проведенного мероприятия, в том числе при помощи POS-терминала, составила более 834 тысяч рублей.