В Белгородской области задержали двух местных жителей, подозреваемых в краже более 1,6 миллионов рублей

Юноша может быть причастен к угону автомобиля в селе Стрелецкое Белгородской области, а также еще к одной краже. Фото пресс-центра МВД России.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, «сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Белгородскому району задержали 17-летнюю девушку и 18-летнего юношу, которых подозревают в краже денежных средств у людей пожилого возраста».

По предварительным данным, подозреваемые приходили к пенсионерам под видом социальных работников или сотрудников газовой службы. У фигурантов не было ни удостоверений, ни специальной униформы, однако им удавалось убедить доверчивых граждан в законности своих действий.

В процессе разговора девушка отвлекала хозяев, а молодой человек в это время под предлогом проверки оборудования обыскивал комнаты. Всего они смогли похитить у трех пожилых людей более 1,6 миллиона рублей. По данным оперативников, похищенные деньги злоумышленники тратили на покупки и развлечения.

«Кроме того, выяснилось, что юноша может быть причастен к угону автомобиля в селе Стрелецкое Белгородской области, а также еще к одной краже. Некоторое время назад он предложил 86-летней жительнице Белгорода помочь убраться в ее квартире. Женщина согласилась и пригласила его к себе домой. Во время уборки злоумышленник увидел на тумбочке кошелек с деньгами. Воспользовавшись ситуацией, он забрал оттуда 18 тысяч рублей и скрылся», - добавила Ирина Волк.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства действий подозреваемых.