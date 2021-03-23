На Белгородчине стало больше мигрантов

Значительную долю прироста (81,4 процента) обеспечили граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и республики Молдова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области, за январь нынешнего года в девяти муниципалитетах региона сложился миграционный прирост.

За счет приезжих пополнилось население городских округов Яковлевский (+51 человек), Белгород (+50), Старооскольский (+45), Грайворонский (+31), Новооскольский (+19 человек), Шебекинский (+5), муниципальных районов Прохоровский (+22), Ракитянский (+20) и Волоконовский (+9).

Значительную долю прироста (81,4 процента) обеспечили граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и республики Молдова.

На другие страны в общей сложности приходится 13 человек.