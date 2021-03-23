Житель Белгородской области потерял 700 тысяч рублей по вине телефонного мошенника

Звонивший на протяжении всего времени был с ним на связи, не давая возможности опомниться и посоветоваться с кем-нибудь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Прохоровского района согласился поделиться историей о том, как его обманули мошенники, чтобы предостеречь жителей региона от подобных уловок.

По словам мужчины, 17 марта ему позвонил незнакомец, который представился специалистом службы финансового контроля одного из банков. Он поинтересовался, совершал ли мужчина какие-либо операции по карте или в личном кабинете.

Получив отрицательный ответ, злоумышленник сообщил, что на имя жителя Прохоровского района пытаются оформить кредит, чтобы впоследствии списать деньги с его счета.

Лже-сотрудник банка заверил, что отменить несанкционированную операцию можно, но для этого необходимо самому взять кредит на сумму, аналогичную заявленной.

После того, как мужчина выполнил указания, злоумышленник убедил его обналичить деньги, приехать в Белгород и через установленный в торговом центре банкомат перечислить их на так называемый резервный счет.

После этого злоумышленник сообщил потерпевшему, что на него якобы пытаются оформить кредит еще в одном банке и убедил повторить уже проделанную операцию.

В результате житель региона перевел более 700 тысяч рублей на счета преступников. Для убедительности злоумышленник выслал ему через мессенджер поддельные документы с якобы банковскими печатями.

По словам мужчины, звонивший на протяжении всего времени был с ним на связи, не давая возможности опомниться и посоветоваться с кем-нибудь. Незнакомец также настаивал на сохранении разговора в тайне.

Вернувшись домой, потерпевший осознал, что произошло на самом деле, и обратился в полицию.

В результате следственны отдел ОМВД России по Прохоровскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере). Сейчас проводятся мероприятия с целью установить личности злоумышленников.

Сотрудники полиции призывают граждан не терять бдительности. Для уточнения информации о состоянии счета следует обращаться в банк лично. Никогда не выполняйте по указанию незнакомцев финансовые операции, не сообщайте по телефону коды и данные банковских карт, не переводите деньги на сторонние счета.