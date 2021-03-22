Директор одного из учреждений культуры Старого Оскола обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 миллиона рублей

Старооскольские оперативники задержали подозреваемую в мошенничестве с использованием служебного положения

Полиция сообщила о задержании руководителя одного из учреждений культуры Старого Оскола. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции изобличили женщину в фиктивном трудоустройстве четырех человек. По предварительным данным, работу они фактически не выполняли, а зарплату отдавали руководителю учреждения. За период с 2016 по 2020 год подозреваемой удалось завладеть суммой более 1 миллиона рублей, причинив ущерб бюджету городского округа.

Материалы передали в Следственный комитет, где в отношении 60-летней женщины уже возбудили уголовное дело. В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что она подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. Максимальная санкция – шесть лет лишения свободы. В Следкоме также уточнили, что возбужденные уголовные дела уже соединены в одно производство, а женщине предъявлено обвинение. На период следствия суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.