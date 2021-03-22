От пяти мороза до пяти тепла: в Белгородской области сохранятся «природные качели»

Утром и днем местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Завтра, 23 марта в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем в отдельных районах с дождем.

Утром и днем местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северный ночью 5 - 10 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью - от нуля до пяти градусов мороза, днем – от нуля до пяти градусов тепла.

В Белгороде ночью - от одного до трех градусов мороза, днем – от одного до трех градусов тепла.

Из-за ожидаемых осадков водителям перед началом движения следует проверять состояние стеклоочистителей и световых приборов.

При движении старайтесь сохранять достаточную дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь из-за гололедицы значительно увеличивается.