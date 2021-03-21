Еще 34 жителя Белгородской области выздоровели от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33411 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1941 года рождения и жительница Белгородского района 1938 года рождения, проходившие лечение в детской областной клинической больнице.

За это же время 90 пациентов заболели, а 34 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33411 человек, выздоровели – 29220, умерли – 533.