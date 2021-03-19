Еще 199 жителей Белгородской области вылечились от COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом заболели 92 пациента. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1958 года рождения, проходившая лечение на базе городской больницы №2 Белгорода, а также житель Старооскольского городского округа 1951 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 92 пациента заболели, а 199 – выздоровели.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 33230 человек, выздоровели – 29066, умерли – 528.