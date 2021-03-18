В Белгороде двое подростков подозреваются в кражах телефонов из магазинов цифровой техники

По фактам краж уже возбуждено два дела. Сейчас решается вопрос о возбуждении третьего Фото: "КП" Архив

Ночь с 13 на 14 марта у двух 16-летних подростков из Белгорода выдалась, судя по всему, жаркой. Полицейские заподозрили юношей в совершении сразу двух краж из магазинов цифровой техники. По предварительным данным, в торговую точку на Народном бульваре они проникли, разбив витрину. Их добычей стали три телефона. В магазин на улице Садовая они забрались, повредив входную дверь. Здесь парни похитили еще десять мобильников.

Кроме того, один из них подозревается в краже у сверстника телефона стоимостью около пятидесяти тысяч рублей. Сообщается, что подросток вытащил его из шкафчика в банном комплексе.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по фактам краж уже возбуждено два дела. Сейчас решается вопрос о возбуждении третьего. Санкции статьи, инкриминируемой юношам, предусматривают до пяти лет лишения свободы. Оперативники проверяют их на причастность к совершению других преступлений.